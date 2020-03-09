США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2 Spirit

12:30 | 10.03.2020

Пентагон перебросил стратегические бомбардировщики B-2 Spirit на авиабазу Лажеш, расположенную на португальских Азорских островах в Атлантическом океане, передает РБК. Бомбардировщики B-2 примут участие в учениях НАТО Defender Europe-2020.



«Передислокация дает возможность членам экипажа познакомиться с европейским театром и показывает поддержку союзников и партнеров со стороны США», - подчеркнули в Пентагоне.

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