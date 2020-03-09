Президент США Дональд Трамп приветствовал обвал мировых цен на нефть

12:15 | 10.03.2020

Президент США Дональд Трамп с одобрением отнесся к падению мировых цен на нефть. «Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах нефти. Это, а также фейковые новости, является причиной падения рынка! Хорошо для потребителей, цены на бензин снижаются!» - написал Трамп в Twitter.



Как напоминает «Интерфакс», нефть подешевела в понедельник почти на 30% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены на углеводороды.

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