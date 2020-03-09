Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах Великой Отечественной войны

12:09 | 10.03.2020

Президент РФ в рамках спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».



«И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», — заявил Путин.



Очередная часть интервью журналиста Ванденко с Путиным в рамках спецпроекта выйдет во вторник, 10 марта. Серия посвящена ВОВ, Сталину и Гитлеру.

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