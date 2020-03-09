Стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 7% после обвала накануне

11:58 | 10.03.2020

Стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 7,21% после обвала накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. По состоянию на 8:38 (мск), цена майского фьючерса на нефть Brent составляет $37,03 за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI на бирже NYMEX выросла на 2,4% — до $33,53 за баррель, передает iz.ru.



В понедельник снижение котировок достигало 30%. Для Brent это было самое сильное однодневное падение с 1991 года.

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