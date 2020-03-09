Власти Италии распространили карантин на всю территорию страны

11:51 | 10.03.2020

Премьер Италии Джузеппе Конте в ночь на вторник принял решение из-за ситуации с коронавирусом распространить на всю территорию страны жёсткие ограничения на передвижения населения, передает «Интерфакс». «Мы все должны отказаться от чего-то на благо Италии. Больше не будет красной зоны номер 1 и 2, но вся Италия станет защищенной зоной», — сказал Конте.



Конте заявил, что теперь на всей территории Италии следует «избегать передвижений за исключением подтвержденных обстоятельств необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем».



Как передает РИА «Новости», в соответствии с новыми мерами, все бары и рестораны в Италии должны закрываться в шесть часов вечера. Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля. Закрываются пабы, дискотеки, залы для азартных игр. Запрещены все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы, не работают театры, кино, музеи и спортивные залы.



На 9 марта, по данным властей Италии, в стране заболели 9172 человека, 463 умерли, 724 выздоровели, 700 находятся в тяжелом состоянии.

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