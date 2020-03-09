ЦБ РФ начал упреждающую продажу валюты на фоне обвала цен на нефть

11:45 | 10.03.2020

Банк России с 10 марта начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора. Как отмечается, данные операции будут проводиться до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).



Продажа валюты началась на фоне обвала цен на нефть. В понедельник, 9 марта, цена обвалились более чем на 30 процентов после распада альянса ОПЕК+ и снятия ограничений по добыче, отмечает lenta.ru.

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