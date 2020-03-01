Россия и мир
15:01 | 6.03.2020
Власти Израиля объяснили, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну
«Когда такое происходит и количество таких людей становится выше какой-то планки, то начинается больше внимания к людям из этой страны. Это нормальное явление и в Израиле, и в других странах», — пояснил Ливне.
По его словам, обе стороны пытаются разрешить ситуацию. Израиль предложил Москве сотрудничество между правоохранительными органами обеих стран по вопросам нелегальной миграции.
Как сообщает РБК, по данным израильской миграционной службы, 14 тысяч россиян находятся в стране без законных оснований.
© «Вечерние ведомости»
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