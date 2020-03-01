Власти Израиля объяснили, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну

15:01 | 6.03.2020

Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Израиль, так как некоторые из них начали использовать безвизовый режим, чтобы остаться работать в стране на нелегальной основе. Об заявил временный поверенных в делах Израиля в РФ Яков Ливне, передает MK.ru.



«Когда такое происходит и количество таких людей становится выше какой-то планки, то начинается больше внимания к людям из этой страны. Это нормальное явление и в Израиле, и в других странах», — пояснил Ливне.



По его словам, обе стороны пытаются разрешить ситуацию. Израиль предложил Москве сотрудничество между правоохранительными органами обеих стран по вопросам нелегальной миграции.



Как сообщает РБК, по данным израильской миграционной службы, 14 тысяч россиян находятся в стране без законных оснований.

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