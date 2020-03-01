Минобороны Турции заявило о «нейтрализации» 21 сирийского военнослужащего в Идлибе

14:55 | 6.03.2020

Министерство обороны Турецкой Республики сообщило о «нейтрализации» 21 военнослужащего САР в ответ на гибель турецкого солдата 5 марта. Об этом сообщило агентство Anadolu.



По словам турецкого оборонного ведомства, в ответ примерно в 16.00 по местному времени беспилотники Турции произвели атаку. Уточняется, что кроме «нейтрализации» живой силы противника в результате бомбардировки были ликвидированы две гаубицы и две ракетные установки армии Сирии, передает MK.ru.



Ранее в турецком военном ведомстве заявили о том, что в сирийской провинции Идлиб в результате обстрела со стороны правительственных сил погибли еще двое турецких военных. Один из них был убит 4 марта, а другой - на следующий день, еще до подписания соглашения между Москвой и Анкарой о прекращении огня в Идлибе, отмечает РИА «Новости».

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