По данным ВЦИОМ, две трети россиян не готовы видеть женщину на посту главы государства

14:51 | 6.03.2020

Две трети россиян не готовы видеть женщину на посту главы государства. Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.



По данным ВЦИОМ, 68% россиян не желали бы видеть женщину на посту президента РФ, обратного мнения придерживаются 21% респондентов. Кроме того, согласно опросу, 56% сограждан полагают, что должность премьер-министра не для женщины, 31% респондентов, напротив, хотели бы видеть на этом посту представителя прекрасного пола.



Также, по мнению россиян, женщины-политики должны обладать умом (36%), честностью (29%) и решительностью (14%).

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