Синоптики пообещали россиянам холодные зимы в будущем

14:44 | 6.03.2020

Россияне рано расслабились от сверхтеплой зимы: но суровые морозы еще достанут их в будущем. И нынешняя аномально теплая зима не станет нормой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает MK.ru.



При этом по словам синоптика, все чаще погода в России зимой будет экстремально холодной или экстремально теплой. Однако аномальная температура зимы 2020 года вряд ли станет постоянной. «Теплые зимы будут встречаться чаще, но не такие сумасшедшие», - сказал Вильфанд.

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