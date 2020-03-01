На шахте «Воркутинской» в результате выброса метана погибли два человека

14:03 | 6.03.2020

В Коми произошел выброс метана на шахте «Воркутинской» АО «Воркутауголь», сообщило региональное управление МЧС. Это произошло из-за выброса метана в конвейерном штреке подготовительного забоя. Всего в момент происшествия в шахте находились 106 человек, их вывели на поверхность. Работу предприятия приостановили, отмечает РБК.



СКР Коми возбудил уголовное дело по факту гибели горняков. Как сообщили в ведомстве, уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

© «Вечерние ведомости»