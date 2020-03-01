Министерство финансов РФ предложило конфисковывать незаконно выведенную валюту

12:54 | 6.03.2020

Министерство финансов России предложило проект поправок в Уголовный кодекс, который вводит условия для конфискации валюты. В числе таких преступлений в ведомстве назвали невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам, в которых используются подложные документы, пишут «Ведомости». Соответствующие поправки к ст. 104.1 УК (конфискация имущества) размещены на портале нормативных правовых актов.



По данным Федеральной таможенной службы, которые приводятся в пояснительной записке документа, с 2013 года по первое полугодие 2019 года в России по данным статьям было заведено более 1,6 тыс. уголовных дел, а всего было известно о 4466 подобных преступлениях.

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