В Москве погибли украинские шахматисты, отравившись веселящим газом

12:49 | 6.03.2020

В квартире на западе Москвы обнаружены мертвыми молодой человек и девушка. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, они отравились веселящим газом. Рядом с телами были найдены воздушные шары с закисью азота.



Погибшими оказалась 18-летняя шахматистка Александра Вернигора и 27-летний украинский шахматист Станислав Богданович.



По данным СМИ, Станислав Богданович был чемпионом Одессы и Украины по быстрым шахматам. Вернигора также была профессиональной шахматисткой и выступала за Украину.

© «Вечерние ведомости»