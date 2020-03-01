Российский космонавт Андрей Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле

12:34 | 6.03.2020

Российский космонавт Андрей Борисенко, отобранный для новой миссии к Международной космической станции (МКС), может отправиться в космос на новом американском корабле. Об этом рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов. Он отметил, что российские космонавты начнут летать на кораблях США после того, как Соединённые Штаты убедят Россию в безопасности своих кораблей.



Он добавил, что испытания кораблей Crew Dragon и Starliner могут затянуться. Американская сторона пока не убедила российских коллег в полной безопасности кораблей.



Как напоминает iz.ru, в 2011 году после выведения из эксплуатации Space Shuttle на МКС астронавтов и космонавтов доставляют только российские «Союзы». К настоящему времени американцы разработали еще два пилотируемых корабля — Crew Dragon от SpaceX и Starliner от Boeing.

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