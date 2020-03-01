Петербургский международный экономический форум отменили из-за коронавируса

12:21 | 6.03.2020

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участницах ПМЭФ, передает «Интерфакс».



Председатель оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрей Белоусов также заявил, что форум в 2020 году проводиться не будет, «в целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников».



Как напоминает РИА «Новости», в начале февраля правительство приняло решение перенести Российский инвестиционный форум в Сочи в связи с распространением в мире коронавируса. Он был запланирован на 12-14 февраля.

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