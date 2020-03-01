Власти США обвинили Олега Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

12:02 | 6.03.2020

Олег Тиньков мог скрыть от налоговой США свое состояние в $1 млрд, считает министерство юстиции США, опубликовавшее обвинительное заключение против бизнесмена, передает «Ведомости».



По данным ведомства, Тиньков подал в ведомство недостоверную налоговую декларацию за 2013 год. В этот же период он отказался от американского гражданства. Сейчас бизнесмену грозит до 6-ти лет тюрьмы и штраф, размер которого не уточняется.



Как напоминает РИА «Новости», на прошлой неделе стало известно, что налоговая служба США инициировала в отношении Тинькова судебные слушания в Лондоне. В понедельник предприниматель внес залог после выдачи ордера на его задержание. Позже британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта.

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