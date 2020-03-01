Россия и мир
11:41 | 6.03.2020
Министр финансов России Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России
По его словам, современные машины и искусственный интеллект дают новые возможности, но при этом ставят под угрозу существование целого ряда специальностей.
«Говорят, что Россия — страна, где больше всего охранников. Вместо пяти охранников можно иметь одного», — сказал министр. То же самое, по мнению Силуанова, произойдет и с бухгалтерами. «Скоро эта профессия будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться», — заявил он.
© «Вечерние ведомости»
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