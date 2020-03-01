Министр финансов России Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России

11:41 | 6.03.2020

Министр финансов России Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий. В качестве примера он привел бухгалтеров и охранников, передает РБК.



По его словам, современные машины и искусственный интеллект дают новые возможности, но при этом ставят под угрозу существование целого ряда специальностей.



«Говорят, что Россия — страна, где больше всего охранников. Вместо пяти охранников можно иметь одного», — сказал министр. То же самое, по мнению Силуанова, произойдет и с бухгалтерами. «Скоро эта профессия будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться», — заявил он.

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