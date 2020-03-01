Собянин ввел в Москве особый режим в связи с распространением коронавируса

11:22 | 6.03.2020

Мэр Москвы Собянин ввел в городе режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Власти говорят, что речь идет об усилении профилактических мер, передает «Эхо Москвы». В частности, согласно документу, граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию.



Оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией переведен на круглосуточный режим работы. Собянину будут ежедневно представлять доклад о ситуации с распространением в столице коронавируса, количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения, сообщает lenta.ru.

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