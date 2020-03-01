Путин и Эрдоган договорились о перемирии в сирийской провинции Идлиб

11:17 | 6.03.2020

Российская и турецкая стороны договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе, сообщает РИА «Новости». На прошедшей накануне встрече Путина и Эрдогана в Москве стороны условились, что режим прекращения огня будет введен с полуночи 6 марта на линии соприкосновения в Идлибе, сообщал глава МИД России Лавров. Кроме того, будет создан коридор безопасности, расположенный в 6 км от трассы, которая соединяет Латакию и Алеппо.



Путин выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности станут основой для урегулирования ситуации в Идлибе.

© «Вечерние ведомости»