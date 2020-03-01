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15:52 | 5.03.2020

Глава Пентагона сравнил гиперзвуковые разработки США, России и Китая

Разработки США в сфере гиперзвукового оружия более инновационны, чем у России и Китая, заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, сегодня создание такого вооружения находится в приоритете для Соединенных Штатов, передает gazeta.ru.

Накануне замдиректора программы Пентагона по разработке гиперзвука Майк Уайт заявил, что испытательные пуски гиперзвукового оружия США могут быть проведены уже в 2020 году. Он заверил, что США уже перешли от стадии разработки к созданию прототипов. Далее по плану — закупка вооружения, сообщает iz.ru.

© «Вечерние ведомости»

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