По словам синоптиков, в этом году россиян ждет «малиновое» лето

15:41 | 5.03.2020

В нынешнем году россиян ждет «малиновое» лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму. Такой прогноз сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает gazeta.ru. Окрас прогностических температурных карт, по его словам, напоминает цвет малины. Кроме того, аномалии будут наблюдаться все весну, температура в марте, апреле и мае будет превышать климатическую норму.



Также, по его словам, в марте москвичей ждут сразу три температурных рекорда. В Международный женский день столбики термометров достигнут отметки в +11°C.

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