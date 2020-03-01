Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили на семь месяцев из-за коронавируса

14:32 | 5.03.2020

Мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложена на семь месяцев, сообщает Reuters. Это связано с распространением коронавируса в мире.



Студии MGM, Universal и продюсеры фильма Майкл Уилсон и Барбара Брокколи приняли такое решение после «внимательного изучения и тщательной оценки ситуации на мировом рынке кинопроката».



В Великобритании фильм выйдет на экраны 12 ноября, в США фильм появится на экранах 25 ноября.

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