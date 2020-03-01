Сегодня утром в России «заминировали» сразу три пассажирских самолета

14:26 | 5.03.2020

Анонимные сообщения о заложенных на борту сразу трех пассажирских самолетов взрывных устройствах поступили утром 5 марта, передает РБК.



Сначала «заминировали» рейсы Москва - Омск и Санкт-Петербург – Симферополь. Вылетевший из Северной столицы лайнер «России» экстренно сел в Ростове-на-Дону передает «Интерфакс». А-320 «Аэрофлота», благополучно сел в Омске. Бомб там не нашли. Последним был «заминирован» лайнер, следовавший из Москвы в Сыктывкар.

© «Вечерние ведомости»