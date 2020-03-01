В России зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом COVID-2019

14:20 | 5.03.2020

В России зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у прилетевшего в страну гражданина Италии. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением вируса, передает РИА Новости.



Мужчина прибыл в страну 29 февраля, а 2 марта обратился за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. Его госпитализировали в инфекционный бокс, исследование выявило коронавирус. В сообщении также говорится о том, что заболевание протекает в легкой клинической форме, а состояние пациента удовлетворительное.

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