Путин считает Евгения Касперского российской альтернативой Илону Маску

13:34 | 5.03.2020

Путин считает сооснователя «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского российской альтернативой американскому бизнесмену, гендиректору Tesla Илону Маску. Об этом он сказал в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».



«У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области [он] ничем не хуже», — отметил Путин. По его словам, основатель «Лаборатории Касперского» является одним из лидеров отечественной IT-индустрии.



Касперский — предприниматель и программист, один из основателей и глава «Лаборатории Касперского». В 2017 году госучреждениям США было запрещено пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского», так как, по мнению Вашингтона, российские спецслужбы могли получить доступ к секретным документам, напоминает РБК.

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