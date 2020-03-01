В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса COVID-19

12:54 | 5.03.2020

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в штате на фоне распространения коронавируса COVID-19, сообщается на сайте управления по чрезвычайным ситуациям губернатора. «Это решение было принято не только из-за трагической смерти одного человека, но и из-за других обстоятельств», — цитирует РИА Новости Ньюсома.



Всего в Калифорнии 53 человека, зараженных коронавирусом. В их числе те, кто был инфицирован за пределами страны, отмечает rg.ru.

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