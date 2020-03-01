Болельщики «Зенита» и «Ахмата» едва не устроили массовую драку в Грозном

12:44 | 5.03.2020

Четвертьфинальный матч Олимп-Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом» в Грозном был приостановлен из-за действий фанатов.



Как сообщает РИА «Новости», в конце второго тайма фанаты «Зенита» начали раздеваться по пояс, чтобы поддержать команду. При этом болельщики хозяев расценили это как неуважение и попытались прорваться на гостевую трибуну.



Полицейским удалось предотвратить драку. Отмечается, что в урегулировании ситуации приняли участие и футболисты. Так, капитан грозненского клуба Олег Иванов встал между фанатами двух клубов.



После конфликта матч продолжился и закончился со счетом 2:1 в пользу «Зенита».

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