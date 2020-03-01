К югу от Москвы появится платный скоростной дублер МКАД

12:37 | 5.03.2020

Платный скоростной дублер МКАД появится в столичном регионе. Полукольцо протянется от района Москвы Солнцево через Бутово и Лыткарино до подмосковного Железнодорожного. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.



Инвестировать в проект намерена группа компаний «Регион». По информации издания, соглашение с правительством Московской области подписано в феврале. Стоимость проекта оценивается в 86,7 миллиарда рублей.

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