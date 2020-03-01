Россия и мир
12:27 | 5.03.2020
Майкл Блумберг завершил свою избирательную кампанию, потратив на нее 500 млн долларов
Президент США уже заявил, что Блумберг просто «бросил» гонку за место президента США. «Я мог бы давно сказать ему, что у него нет того, что нужно, и он бы сэкономил миллиарды долларов», — отметил Трамп в своем Twitter.
© «Вечерние ведомости»
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