Майкл Блумберг завершил свою избирательную кампанию, потратив на нее 500 млн долларов

12:27 | 5.03.2020

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг вышел из предвыборной гонки в США после неудачных для него результатов на праймериз в «супервторник», передает РИА «Новости». Отмечается, что он потратил 500 млн долларов на неудавшуюся попытку обойти соперника, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Блумберг мотивировал свое решение тем, что стремится обеспечить победу демократам над Трампом.



Президент США уже заявил, что Блумберг просто «бросил» гонку за место президента США. «Я мог бы давно сказать ему, что у него нет того, что нужно, и он бы сэкономил миллиарды долларов», — отметил Трамп в своем Twitter.

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