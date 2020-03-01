Британский суд обязал Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

12:17 | 5.03.2020

Британский суд обязал российского предпринимателя Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии, передаёт РБК, ссылаясь на материалы Вестминстерского магистрального суда. Кроме того, Тиньков должен отмечаться в полиции трижды в неделю. Условия залога предусматривают также только выплату 20 миллионов фунтов.



Под залог Тинькова отпустили до 27 апреля. Он остался на свободе, но ему запрещено уезжать из Лондона, а ночью покидать квартиру в британской столице.



Как напоминает «Эхо Москвы», налоговая служба США предъявила претензии основателю холдинга TCS Group и намерена добиваться его экстрадиции из Британии. За океаном Тинькова обвиняют в недостоверной налоговой декларации и занижении своего дохода за 2013 год.

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