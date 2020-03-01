Число заразившихся коронавирусом COVID-2019 за пределами Китая превысило 12 тысяч человек

12:06 | 5.03.2020

За последние сутки новым коронавирусом COVID-2019 за пределами Китая заразились 2103 человека. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Общее число зараженных вне Китая достигло 12 668 человек в 76 странах. Погибли 214 человек. Отмечается, что число зараженных в материковом Китае составляет 80 422 человека, скончались — 2984.



Как передает Kp.ru, увеличивается список стран, где впервые зарегистрировали COVID-19 - 4 марта диагноз подтвержден у пациента в Словении. В Бразилии коронавирус нашли уже у трех человек, власти Испании подтверждают вторую смерть, а в Японии зафиксирован самый большой суточный скачок новых случаев заболевания - 33, общее число инфицированных достигло 1023.

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