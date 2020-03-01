Пятеро солдат пострадали в результате взрыва на полигоне в Мурманской области

11:53 | 5.03.2020

Пятеро военнослужащих-контрактников получили травмы из-за нарушения техники безопасности во время занятий на полигоне в Мурманской области, заявили в пресс-службе Северного флота. Там уточнили, что из-за нарушения техники безопасности сработал маломощный имитационный заряд типа «взрывпакет». Пострадавших оперативно доставили в лечебные учреждения, где оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни военнослужащих нет.



По данным «Известий», в ходе учений запускались квадрокоптеры с имитацией бомб, один из дронов упал и взорвался.

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