Путин сегодня в Москве с Эрдоганом обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб

11:46 | 5.03.2020

Путин сегодня встретится в Москве с Эрдоганом. Переговоры пройдут на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. По словам пресс-секретаря главы Турции Ибрагима Калына, главная цель предстоящей встречи — обеспечить перемирие в сирийской провинции.



«У нас с Россией всесторонние отношения. Необходимо обсудить шаги, которые мы можем предпринять для обеспечения перемирия», — добавил Калын, его слова приводит агентство Anadolu.



Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась на прошлой неделе, когда в результате удара сирийских правительственных сил погибли 33 турецких военнослужащих, напоминает «Эхо Москвы».

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