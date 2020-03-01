В России будет изменена система оплаты больничных и отпусков

11:39 | 5.03.2020

В России готовится масштабная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. С 2021 года вместо работодателей их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства. Документ будет внесён в Госдуму в декабре, однако, как отмечается, его содержание профсоюзам пока неизвестно.



Целью инициативы является обеспечение гарантированного получения гражданами страховых выплат, а также правильность исчисления их размеров. Речь идет о том, чтобы все положенные компенсации, пособия по беременности и родам, а также отпуска сверх установленных Трудовым кодексом, выплачивались непосредственно ФСС, передает lenta.ru.

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