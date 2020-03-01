17:06 | 4.03.2020

Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупать российскую нефть. Об этом сообщает «БелТА». При этом он заявил, что Минск будет продолжать искать и других поставщиков. Об этом Лукашенко говорил на совещании по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса.



Для получения большей независимости и снижения цен на нефть, как считает Лукашенко, Белоруссии необходимо диверсифицировать отрасль.

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