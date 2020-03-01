Китайские ученые выяснили, что коронавирус COVID-19 эволюционировал в новый тип

17:01 | 4.03.2020

Ученые Пекинского университета в Китае обнаружили, что коронавирус, вызвавший эпидемию заболевания COVID-19 по всему миру, с момента начала вспышки успел эволюционировать. Свои выводы специалисты изложили в статье, опубликованной в журнале Natonal Science Review.



Ученые проанализировали 103 публично доступных генома и обнаружили уже 149 изменений в штамме вируса. Отмечается, что большинство изменений произошли в последнее время. Кроме того, вирус развился в два подтипа — S и L. Специалисты отмечают, что второй более заразен, чем первый.



Подтип L встречается в 70% случаев. На долю подтипа S приходятся остальные 30%. Авторы доклада отмечают, что сильное влияние на подтип L оказало человеческое вмешательство.



Исследователи пришли к выводу, что подтип S является изначальной формой возбудителя SARS-CoV-2. А затем в результате вмешательства человека появился более агрессивный подтип L, который сейчас в основном и поражает людей в разных странах, передает MK.ru.

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