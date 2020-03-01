Боевики отравились при попытке применить химическое оружие в сирийском Идлибе

16:55 | 4.03.2020

Террористы планировали устроить провокацию с использованием химоружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), передает РИА «Новости».



Речь идет об инциденте в городе Саракиб 2 марта. По информации российской стороны, около 15 террористов пытались взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, в которых находились отравляющие химические вещества. Отмечается, что из-за отсутствия навыков обращения с химикатами боевики нарушили герметичность одной из них, допустив утечку. В результате террористы сами получили сильные химические отравления, не сумев осуществить планируемый подрыв, сообщает lenta.ru.

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