Путин заявил, что фейки о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы

16:47 | 4.03.2020

Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы, передает russian.rt.com. «Это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения», — уточнил он. Путин призвал наладить информационную работу по предоставлению россиянам достоверных данных.

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