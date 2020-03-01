Депутаты Госдумы доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах

14:38 | 4.03.2020

В Государственной думе внесли поправки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, пишут «Ведомости».



Речь идет о так называемых наливайках — заведениях на первых этажах жилых домов и прилегающих к ним территориях, где идет продажа спиртного в ночное время суток. По словам автора законопроекта, депутата Хинштейна, на такие заведения часто жалуются жители.



Он также рассказал, что региональные власти смогут ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета. Также власти субъектов смогут устанавливать время распития алкоголя в таких заведениях.

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