Соперниками сборной России в Лиге наций УЕФА стали команды Сербии, Турции и Венгрии

13:45 | 4.03.2020

Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21, передает РИА «Новости». Это стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла во вторник в Амстердаме.



Второй розыгрыш турнира начнется в сентябре этого года. В соревновании будут участвовать 55 команд, распределенные на четыре дивизиона в зависимости от рейтинга УЕФА. В дивизионах А, В и С будет по четыре группы, а самый слабый дивизион D будет состоять из двух групп.



Матчи группового турнира стартуют 3-5 сентября, а завершатся 15-17 ноября 2020 года. Финальная стадия пройдет 2-6 июня 2021 года.



Как напоминает fontanka.ru, Лига наций УЕФА – это новый турнир для сборных, созданный Союзом европейский футбольных ассоциаций. В первом розыгрыше победителем стала Португалия.

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