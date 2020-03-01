В Госдуме рассказали, что пик распространения короновируса в России придётся на апрель-май

13:31 | 4.03.2020

Фото: Global Look Press

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью Накануне.RU рассказал, что пик распространения коронавирусной инфекции в России, вероятно, придётся на апрель-май.



Несмотря на то, что по официальным данным случаи заражения коронавирусом в РФ единичны, чиновник считает, что, вирус уже может быть в российской популяции, так как границы с Китаем не закрывались. При этом, чаще всего по симптоматике люди могут переносить болезнь как обычную простуду или грипп.



Алексей Куринный также отметил, что в нашей стране этот вирус до сих пор не так распространен из-за низких температур: «Для России все впереди, учитывая температурный режим, дело в том, что вирус при низких температурах не особо устойчив к окружающей среде. Я думаю, мы получим пик уже подтвержденного коронавируса где-то в конце апреля - начале мая».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»