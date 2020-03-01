Ученые назвали наименее подверженную заражению коронавирусом категорию людей

12:28 | 4.03.2020

Ученые выявили практически не подверженную заражению коронавирусом категорию людей. По их данным, на несовершеннолетних приходится лишь два процента случаев инфицирования. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обзор Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.



Российские эксперты также подтверждают, что дети менее подвержены заражению коронавирусом, хотя при других патогенах они находятся в зоне риска, сообщает РБК.



При этом заражению коронавирусом COVID-19 наиболее подвержены люди в возрасте от 30 до 79 лет — они составляют почти 87% от всех инфицированных.



Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 составляет 3,4%, что выше по сравнению с числом летальных исходов от сезонного гриппа.

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