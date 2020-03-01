Собранные в России автомобили могут начать оснащать датчиками оповещения о нарушении ПДД

12:18 | 4.03.2020

На собранные в России автомобили могут начать устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении ПДД, заявили в Росстандарте, передает iz.ru. Соответствующий ГОСТ планируют принять к концу октября текущего года.



Система будет видеть знаки, разметку и сигналы светофоров с помощью специальных камер, после чего полученные данные будет анализировать вычислительный модуль, а затем передавать их водителю на экран или звуковым сообщением. Система будет распознавать знаки и сигналы светофора на расстоянии от 30 до 100 м и сможет работать при скорости автомобиля до 150 км/ч.



Оборудование может быть установлено на легковые автомобили, автобусы, троллейбусы и грузовики как с автопилотом, так и без него.

© «Вечерние ведомости»