В США признали отсутствие угрозы со стороны России для стран Прибалтики

11:41 | 3.03.2020

Россия в настоящее время не является угрозой для Латвии, Литвы и Эстонии, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор. «Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время», — пояснил он в беседе с журналистами.



Также Гилмор напомнил, что все три прибалтийских страны, Эстония, Латвия и Литва, входят в НАТО и принимают участие в военных учениях Альянса. При этом, отметил постпред, данные маневры «не угрожают российскому народу», передает РИА «Новости».

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