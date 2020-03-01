В московских школах и детских садах отменили массовые мероприятия и занятия в бассейнах

15:53 | 2.03.2020

В некоторых школах и детских садах Москвы отменили мероприятия, посвященные 8 марта, а также занятия в бассейнах. Рекомендацию дал департамент образования и науки, который 27 февраля выпустил приказ о профилактике ОРВИ и гриппа в период эпидемий, передает ТК «Дождь».



Согласно документу, образовательным учреждениям предписывается отменить выездные и массовые мероприятия, а также занятия в бассейнах. Кроме того, в учебных заведениях вводят «утренние фильтры» перед занятиями. Также в течение дня у детей будут измерять температуру — тех, у кого она окажется повышенной, сразу отправят домой.



Сотрудники департамента отметили в комментарии телеканалу RT, что раньше таких жестких мер в связи с гриппом и ОРВИ не применялось. По их мнению, приказ связан с эпидемией коронавируса в мире.

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