В Маниле уволенный охранник захватил заложников в торговом центре

12:39 | 2.03.2020

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию. По данным The New York Times, в дорогом торговом центре V-Mall стрельбу открыл уволенный с работы охранник. Он ранил по меньшей мере одного человека и еще около 30 взял в заложники. Полиция окружила торговый центр, и затем внутрь вошло более десятка бойцов спецназа с автоматами. К зданию подъехала машина скорой помощи. Сейчас полиция ведет переговоры с захватчиком и эвакуирует людей.

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