Главный хирург США назвал респираторные маски неэффективными в борьбе с коронавирусом

12:13 | 2.03.2020

Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал респираторные маски неэффективными в предотвращении коронавируса и призвал сограждан перестать их покупать. Об этом он написал на своей странице в Twitter.



«Они неэффективны в предотвращении заражения коронавирусом широкой публикой. Но если медицинские службы не смогут снабдить ими больных пациентов, то это ставит под угрозу их и наше общество!», - написал Адамс.



Кроме того, медик дал свои рекомендации в борьбе с COVID-2019: зараженным не следует покидать дом, также необходимо соблюдать личную гигиену и сделать прививку от гриппа.

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