Банки существенно сократили выдачу россиянам кредитных карт

12:09 | 2.03.2020

Российские банки ограничили выдачу кредитных карт. Их количество и суммарный лимит опустились более чем на 20% в начале года, пишет РБК. Эту тенденцию подтверждают крупнейшие бюро кредитных историй.



В первом месяце 2020 года россиянам выдали 540,2 тысячи кредиток. В денежном выражении выдачи рухнули на 22,7 процента, до 22,8 миллиарда рублей.



По мнению вице-президента международного рейтингового агентства Moody's Ольги Ульяновой, причиной снижения выдачи кредиток россиянам является продолжение тренда на охлаждение сегмента потребительского кредитования из-за действий регулятора. Кроме того, интерес клиентов к картам мог снизиться из-за заметного ухудшения условий предоставления бонусов.

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