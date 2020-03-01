Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении своей спортивной карьеры

11:50 | 2.03.2020

Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры. «Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт», — сказала фигуристка.



Как напоминает lenta.ru, на Олимпиаде в Сочи спортсменка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Также она дважды завоевывала серебро на чемпионатах Европы — в 2013 и 2014 годах.

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