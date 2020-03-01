В Петербурге ученые приступили к разработке вакцины от коронавируса COVID-19

11:45 | 2.03.2020

Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток (Федеральное медико-биологическое агентство России) приступил к разработке лекарства от коронавируса, вызывающего пневмонию, сообщает «РИА Новости».



Работать над вакциной петербургские ученые начали 12 января 2020 года – сразу после того, как китайским коллегам удалось расшифровать геном нового вируса и опубликовать эти данные в международной базе данных.



По предварительным данным, прототип сыворотки ожидается в третьем квартале 2020 года. В четвертом квартале эксперты намерены начать проводить доклинические исследования на животных.

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